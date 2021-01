Hoofdrolspelers Van Aert en Van der Poel hopen vurig dat WK kan doorgaan: "Nog nooit onveilig gevoeld op een veldrit"

Voor zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel is het WK veldrijden hét hoogtepunt van het seizoen worden. Voor hen is dat eigenlijk waar het allemaal om draait het hele seizoen. Nu zou de kans bestaat dat het toch nog wordt afgelast...

Burgemeester Bart Tommelein deelde zondagochtend mee dat het WK veldrijden ter discussie staat. Niet veel later werd er gecrosst in Overijse. "We zijn volledig voorbereid en gefocust op dat WK. Dus het is een jammerlijk bericht om nu te vernemen", vertelt Wout van Aert in Sportweekend.

Er zijn wel wat wedstrijden weggevallen, maar een heel seizoen is er toch gewoon gecrosst. Wat een zonde zou het zijn dat de hoogmis van het veldrijden dan in het water valt. "Ik hoop dat het niet die kant op gaat en dat we gewoon met heel strenge maatregelen het WK kunnen laten doorgaan."

© photonews

Van der Poel tracht er niet al te veel mee bezig te zijn. "Het ligt niet in mijn handen, dus ik kan er ook niets aan doen als ze beslissen dat het niet doorgaat. Ik zou het wel jammer vinden. Ik ben niet de enige, maar ik denk dat iedereen wel hard heeft toegewerkt naar het WK. Het zou jammer zijn om weer een doel te zien wegvallen door corona, terwijl ik mij nog nooit onveilig heb gevoeld naar kans op besmetting toe op een veldrit."