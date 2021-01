Timo Kielich heeft na derde plek lof voor één andere landgenoot: "De ontgoocheling overheerst"

Iedereen weet dat Timo Kielich tot veel in staat heeft als hij een goede dag heeft. Die verhoopte goede dag had hij wel degelijk aan het strand van Oostende. De beloning was een bronzen medaille op het WK bij de U23. Hij had zelf op meer gehoopt.

Kielich stond dus op het podium, maar niet als wereldkampioen en daar had hij toch op gehoopt. "De ontgoocheling overheerst. Ik kwam naar hier om te winnen." Was er dan een manier om toch nog een schavotje of zelfs twee hoger te geraken? "Ik had sneller het kloofje op Ronhaar moeten dichtrijden." MEER STEUN Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Nadat de Belgen collectief sterk het WK hadden geopend, zaten ze in de finale ook maar met twee vooraan, Kielich en Emiel Verstrynge, die het als 18-jarige uitstekend deed. "Chapeau voor de prestatie van Emiel", gooide Kielich met een bloemetje naar de youngster. "Van de andere Belgen had ik meer steun verwacht." Al was het finaal toch eerder een strijd van man tegen man op dat zware parcours. "Uiteindelijk lag het vooral aan mezelf dat ik naar Ronhaar toe reed."