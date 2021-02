UCI-voorzitter Lappartient: "Belgische koersen niet in vraag gesteld, wens dat Tour begin kan zijn van nieuw leven"

David Lappartient, de voorzitter van de UCI, was zondag in ons land voor het WK veldrijden in Oostende. Goed dat dat toch is kunnen doorgaan. Het zal nog moeten blijken welke koersen op de weg al dan niet kunnen plaatsvinden in 2021.

De maatschappij is nog niet van het coronavirus af en dus ook het wielrennen nog niet. Lappartient besprak de staat van de wielerkalender bij DirectVélo. "Uitgezonderd de vlucht naar de Verenigde Arabische Emiraten voor de UAE Tour is het reisverkeer vanuit Europa beperkt. Bepaalde landen zijn quasi gesloten", is Lappartient zich bewust van eventuele moeilijkheden.

DE RONDE IN 2020 GOED GEORGANISEERD

Nochtans kan het wel, wedstrijden goed organiseren in coronatijden. "Ik was vorig jaar bij de Ronde van Vlaanderen en dat is toen goed gegaan. Voorlopig worden de Belgische koersen niet in vraag gesteld", kondigt Lappartient aan.

In andere landen zijn er wel al wedstrijden uitgesteld of zelfs afgelast. "We zullen sommige koersen een andere plek op de kalender moeten geven. Blokken organiseren waarbij verschillende koersen in één land na mekaar worden georganiseerd, zoals we dat vorig jaar gedaan hebben in Italië, is een optie." En wat zal er kunnen op de iets langere termijn? "Ik wens dat de Tour het begin kan zijn van het nieuwe leven."