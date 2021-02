Qhubeka ASSOS stelt zijn officiële wereldwijde FX partner voor

Bij Qhubeka was het eind vorig jaar vooral ervoor zorgen dat de ploeg kon bestaan. Meerdere partners konden nadien nog gezocht worden en nu is er een akkoord met AFEX. Dat is de nieuwe officiële wereldwijde FX partner van Qhubeka ASSOS.

FX staat voor het handelen met buitenland. AFEX staat garant voor veilige betalingen van en naar andere landen. "Dat AFEX aan ons verbonden is, is fantastisch", stelt teammanager Douglas Ryder. "Hun gepersonaliseerde service en globale voetdruk helpt bedrijven door onzekerheden en vijandigheden te komen." Voor Qhubeka is deze dienst als non-profitorganisatie wel belangrijk. "We delen het geloof door middel van positieve verandering via sport en de kracht om goed te doen", zegt Ryder. "We kijken er naar uit om dat samen te doen."