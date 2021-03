Bij Jumbo-Visma zijn ze tevreden na tijdrit in Parijs-Nice: "Hij heeft het goed gedaan met het oog op het algemeen klassement

Primoz Roglic heeft in de tijdrit in Parijs-Nice dinsdag laten zien dat hij één van de topfavorieten is voor de eindzege. De Sloveen eindigde op de derde plaats in de tijdrit en heeft dus meteen een goede zaak gedaan.

Is Primoz Roglic de te kloppen man in Parijs-Nice? De kans is groot, want de Sloveen maakte indruk in de tijdrit en eindigde op de derde plaats achter Bissegger en Cavagna. Ook in het algemeen klassement volgt Roglic nu op slechts zes seconden van leider Bissegger.

Frans Maassen, ploegleider bij Jumbo-Visma, was tevreden over de prestatie van zijn Sloveense kopman. "Het was misschien niet zijn beste tijdrit, maar we zijn zeer tevreden. Hij reed een zeer goede tijdrit en hij heeft het goed gedaan met het oog op het algemeen klassement", aldus de ploegleider op de officiële website van Jumbo-Visma.