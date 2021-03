Daar is Wout van Aert! Landgenoot houdt Caleb Ewan af in massasprint en zet eerste etappe Tirreno-Adriatico op zijn naam

Straffe prestatie van Wout van Aert in de Tirreno-Adriatico. De Belgische renner van Jumbo-Visma heeft namelijk de eerste etappe op zijn naam gezet na een massasprint. Hij was sneller dan Ewan en Gaviria. Tim Merlier was de tweede Belg op de zesde plaats.

Het werd al snel duidelijk dat de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico op een massasprint ging eindigen. In de laatste kilometers begon UAE Team Emirates, de ploeg van Gaviria, de sprint te controleren, maar een overwinning voor de Colombiaan zat er niet in. Wout van Aert kwam er namelijk op het juiste moment uit en de aanzet van Gaviria was niet goed genoeg om onze landgenoot te volgen. Caleb Ewan kwam nog in de buurt, maar Wout van Aert hield stand. De Belgische renner pakt zo de dubbelslag, want hij is meteen ook de eerste leider.