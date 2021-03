Wout van Aert mag zich in de Tirreno-Adriatico uitleven als klassementsrenner: "Hij is geen Pogacar of Bernal, maar we willen kijken hoe ver hij kan komen"

De Tirreno-Adriatico wordt een mooie test voor Wout van Aert. Onze landgenoot is de kopman van Jumbo-Visma en hij mag zijn kans wagen als klassementsrenner voor het eindklassement.

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, gaf meer uitleg bij Sporza over de plannen van Wout van Aert in de Tirreno-Adriatico. "We willen zien hoe ver hij kan komen. Hij zal zo ook conditioneel een stap zetten en hij zal bijleren als klassementsrenner", vertelde Zeeman.

Maar is van Aert echt in staat om het eindklassement van de Tirreno-Adriatico te winnen? "Hij is geen Pogacar of Bernal, maar hij voelt zich goed. Hij wil kijken waar zijn limieten liggen en je wordt ook niet van vandaag op morgen klassementsrenner. Het resultaat is niet het belangrijkste, want hij moet tijd krijgen om zich te ontwikkelen", aldus de sportief directeur van Jumbo-Visma.