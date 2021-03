Inspanningsfysioloog is duidelijk: "Van Aert geen potentiële Tourwinnaar"

Het is toch onvoorstelbaar wat Wout van Aert allemaal doet. Sprinten, tijdrijden, klimmen: hij kan het allemaal. Van Aert is op weg naar de tweede plaats in de Tirreno. Als hij die plek vasthoudt, laat hij een illuster rijtje klassementsmannen achter zich.

Landa, Bernal, Nibali, Yates, Quintana, Sivakov, Thomas: allemaal zullen ze in principe achter Wout van Aert eindigen in de Tirreno-Adriatico. Dat doet de discussie weer oplaaien tot wat Van Aert in staat zou zijn als hij voor een klassement gaat in de Tour.

Eentje moet hij in de Tirreno voor zich dulden: Pogačar. Die haalde tijdens de klim naar Prati di Tivo nog een vermogen van 6,6 watt/kg. "Als deze waarden worden gehaald in de derde week van de Tour zijn er vragen. Nu komen ze op de vierde dag van een rittenkoers van één week, waarin iedereen fris aan de start komt en er niet zoveel is geklommen. Maar 6,6 blijft heel veel", zegt inspanningsfysioloog Jan Boone in HLN.

GEWICHT LATEN ZAKKEN

Wat denkt hij over het potentieel van Van Aert als klimmer/ronderenner? "Hoe steiler de klim, hoe meer hij in het nadeel is." Volgens hem is Van Aert 'geen potentiële Tourwinnaar'. "Dat is te hoog gegrepen voor hem. Tenzij hij zijn gewicht naar 65 kilo wil laten zakken. Als hij dat doet, is er veel mogelijk maar ik weet niet wat zijn motivatie is."