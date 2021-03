Bahrain Victorious hoopt in Milaan-San Remo op sprint en rekent op snelle Italiaanse renner

De selecties stromen binnen voor Milaan-San Remo. Zo heeft nu ook Bahrain Victorious de ploeg bekendgemaakt waarmee ze willen scoren in 'La Primavera'. De Italiaanse sprinter Sonny Colbrelli is de kopman binnen de ploeg.

Kan Bahrain Victorious verrassen in Milaan-San Remo? Het is misschien niet de sterkste ploeg in de wedstrijd zaterdag, maar met Sonny Colbrelli beschikken ze wel over een gevaarlijke renner als het tot een sprint zou komen.

Daarnaast zou ook Matej Mohorič wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. De Sloveen eindigde in 2019 op een knappe vijfde plaats in het wielermonument. Ook Damiano Caruso, Heinrich Haussler, Jan Tratnik, Fred Wright en Yukiya Arashiro zitten in de selectie van Bahrain Victorious.