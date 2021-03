'Dopingdokter' van Sky kent zijn verdict: vanaf heden verboden om nog als arts te fungeren

Het is niet bewezen dat een renner van Sky zich in het verleden gedopeerd heeft. Wel is dokter Richard Freeman schuldig bevonden voor het bestellen van een dopingpakket, in de overtuiging dat het voor een renner zou dienen. Freeman kent nu ook zijn sanctie.

Freeman kan vanaf heden niet meer aan de slag gaan als dokter. Zijn naam is geschrapt uit het medische register van het Verenigd Koninkrijk. Dat wil zoveel zeggen als dat hij zijn dokterslicentie verliest en dus niet langer het beroep van arts kan uitoefenen. De voormalige dokter van Sky en British Cycling was momenteel nog aan de slag in een faciliteit in het Engelse Blackburn om te helpen met de vaccinaties tegen Covid-19. Dit werk zal hij binnenkort moeten stopzetten na deze uitspraak. PROCES TEN EINDE Het proces van Freeman, dat begon in 2019 en verschillende keren werd uitgesteld, is nu eindelijk helemaal ten einde. Het is nu afwachten of Ineos, het nieuwe Sky, gaat reageren op de uitkomst van het proces.