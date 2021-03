Sterk klimmende Ewan mist mogelijk de kans van zijn leven: "Deze keer ben ik vrij ontgoocheld"

Wie zat daar in het wiel van Wout van Aert toen die aanging op de Poggio? Caleb Ewan zowaar. Die had ook al in de eerste posities de beklimming van de Cipressa doorgebracht. De Australiër van Lotto reed zo goed bergop. Zonde voor hem dat er dan geen hoofdprijs aan vast hing.

Ewan werd tweede, net als in 2018. "De eerste keer was dat een goede uitslag. Het was nog maar mijn tweede Sanremo, het was de bevestiging dat ik hier ooit kan winnen. Deze keer ben ik vrij ontgoocheld. Zoals de meeste jaren heb ik op deze koers gemikt. Ik heb geprobeerd mijn klimwerk te verbeteren. Ik heb zelfs de exacte aanval van op de Poggio ingeoefend."

Dat gaf hem de nodige dosis vertrouwen. "Als de aanvallen kwamen, dacht ik wel dat ik ging kunnen volgen. Op de meeste delen van de klimmetjes zat ik in een goede positie. Toen de aanvallen kwamen, zag ik af, maar was het nog vrij comfortabel."

Ik deed wat ik dacht dat ik moest doen

Zo was Ewan verrassend de renner van Lotto Soudal die de hellingen het meest vlot verteerde. "Het was leuk geweest als ik een mannetje van de ploeg nog had mee gehad om de boel samen te houden. Normaal ben ik wel de snelste van dat groepje. Het is een loterij, want je weet dat er aanvallen gaan komen en je moet het risico nemen. Ik deed wat ik dacht dat ik moest doen, maar we wachtten te lang."