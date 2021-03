Tom Pidcock neemt een belangrijke beslissing en zal ook deelnemen aan dit wielermonument

Tom Pidcock heeft in de Strade Bianche en Milaan-San Remo laten zien dat hij tot de betere renners behoort in de klassiekers en ook de komende weken zal hij dat nog willen bewijzen. Zo is hij vrijdag te zien in de E3 en hij heeft ook besloten om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen.

De Ronde van Vlaanderen stond normaal gezien niet op het programma van Tom Pidcock. Wel ging de jonge Brit deelnemen aan Parijs-Roubaix, maar van dat plan is Pidcock dus afgestapt. In plaats van Parijs-Roubaix zal Pidcock te zien zijn in de Ronde. Volgens Sporza heeft zijn keuze te maken met een adempauze. Als Pidcock Parijs-Roubaix laat schieten, kan hij zich nog voorbereiden op de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Waalse Pijl. Het is echter nog niet zeker of Parijs-Roubaix wel zal doorgaan (lees HIER).