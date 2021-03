De Gendt antwoordt op eigen wijze op oproep tot Ronde-deelname: "21 etappes lang maken en door Frankrijk sturen"

Door het afhaken van Gilbert is er een plekje vrij in de Lotto-selectie voor de Ronde. Thomas De Gendt, zou dat geen optie zijn om de ploeg voor de Ronde van Vlaanderen te vervoegen? Het is een suggestie van Karl Vannieuwkerke.

"Ik zou Thomas De Gendt zo graag nog eens in de Ronde van Vlaanderen zien", schrijft Karl Vannieuwkerke op Twitter. "Het is al van 2011 geleden dat hij de Ronde nog eens reed." Waarop Vannieuwkerke op het socialemediakanaal een poll lanceerde. Daarbij kan iedereen antwoorden of hij/zij De Gendt wel al dan niet in de Ronde van Vlaanderen wil zien. Die poll loopt overigens nog altijd. De overweldigende tussenstand is weliswaar duidelijk: 91% van de mensen die meededen willen De Gendt in de Ronde, 9% liever niet. Als ze die ronde 21 etappes lang maken en helemaal door Frankrijk sturen, graag. — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 29, 2021 Die 91% moeten echter niet te veel hoop koesteren. Thomas De Gendt antwoordde immers op Twitter op zijn altijd gevatte manier. "Als ze die ronde 21 etappes lang maken en helemaal door Frankrijk sturen, graag." Moraal van het verhaal: we hoeven Thomas De Gendt niet al te snel in de Ronde van Vlaanderen te verwachten.