Lefevere is duidelijk: "Zoveel schiet er van de G3 niet meer over"

Voor Patrick Lefevere is Kasper Asgreen geen verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

Asgreen schreef de E3 Harelbeke en de Ronde van Vlaanderen op zijn naam. “Iedereen heeft gezien hoe hij de E3 Harelbeke won”, zegt Patrick Lefevere aan HLN. “Hij reed weg op zestig kilometer voor de streep, werd ingehaald, zette zich in het wiel, at, dronk en ging dan weer in de aanval. En niemand had nog zin om achter hem te rijden.”

Asgreen heeft getoond dat de G3 al eventjes afgedaan hebben. “De grote drie bestaan al niet meer. Jasper Stuyven heeft Milaan-Sanremo gewonnen, Kasper de E3 en de Ronde van Vlaanderen, zoveel schiet er van de G3 niet meer over.”

Toch was de indruk die van der Poel, van Aert en Alaphilippe lieten tot aan Gent-Wevelgem lieten enorm positief. “Mathieu en Julian hebben hun hand daar precies een beetje overspeeld. En Wout van Aert klaagde over vermoeidheid. Asgreen stond veel minder onder druk.”