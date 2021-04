Patrick Lefevere over Jasper Philipsen: "Hoerenchance gehad" en "Spelletje onderweg niet gewaardeerd"

Jasper Philipsen won de Scheldeprijs woensdag, maar volgens Patrick Lefevere heeft hij heel veel geluk gehad daarbij.

Patrick Lefevere windt er geen doekjes om. “Alle credits voor Jasper Philipsen en co., maar om het met een lelijk woord te zeggen: ze hebben ook hoerenchance gehad”, zegt hij aan Het Nieuwsblad.

Met een gelukje kwamen ze volgens Lefevere in de laatste kilometer toch goed uit. “Bekijk de beelden opnieuw en je ziet hoe Rickaert, De Bondt en Philipsen in de laatste kilometer ingesloten zitten op rechts. Alleen omdat Marc Sarreau van AG2R ineens naar links duikt, gaat de zee alsnog voor hen open. Daar hangt het ook vanaf. Vaak ook voor ons, natuurlijk.”

Met wat anders had hij het veel moeilijker. “Hun spelletje onderweg heb ik niet gewaardeerd: vooraan doen ze geen meter kopwerk, met het excuus: Ja, maar wij hebben Tim Merlier in de achtervolgende groep. Sénéchal en Burghardt rijden zich leeg en dan hoor je achteraf dat Alpecin-Fenix op voorhand al beslist had om met Philipsen te sprinten. Tja. Misschien is dat koerstactiek, maar ze spelen in zulke situaties ook iets te gretig de kaart: Wij zijn maar een klein procontinentaal ploegje.”