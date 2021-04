🎥 Mark Cavendish pakt eerste zege in drie jaar: "Wat een kans om hier terug te keren"

Drie jaar had Mark Cavendish geen rit meer gewonnen. Tot vandaag in de Ronde van Turkije. In Konya pakte hij de overwinning.

Het was van februari 2018 in de Dubai Tour geleden dat Marc Cavendish nog een koers gewonnen had. “Het is heel mooi om weer een winnaar te zijn”, zei Cavendish achteraf. “Ik word zeker niet moe van het gevoel van winnen.”

Cavendish werd perfect gegangmaakt door zijn ploeg. “Shane Archbold bracht mij verder naar voren dan gisteren en Álvaro Hodeg kon mij gidsen tot in de laatste kilometer. Ik wil Deceuninck-Quick-Step nogmaals bedanken voor de kans om hier terug te keren.”