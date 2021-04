Enric Mas pakt voor het eerst uit sinds vertrek bij Deceuninck-Quick.Step: "Ik ben supertrots"

Enric Mas deed nog eens van zich doen spreken. Sinds zijn vertrek bij Deceuninck-Quick.Step eind 2019 reed de Spanjaard wel af en toe een goede wedstrijd, maar winnen zat er nog niet in. Tot nu, in de koninginnenrit van de Ronde van Valencia.

Mas knalde naar winst op de Alto de la Reina. "Deze overwinning voelt geweldig, het is mijn eerste zege in deze kleuren. Ik ben supertrots op hoe de ploeg gewerkt heeft. De ploegmaats waren echt op de top van hun kunnen. Net zoals al in heel deze Ronde van Valencia proberen we ons best te doen. Dat ik het af kon maken, is in grote mate aan hen te danken."

Movistar had dan ook een goed tactisch plan uitgedokterd. "We trokken zowel de kaart van mezelf als die van Nelson Oliveira. Hij probeerde voorop te blijven, maar had niet het geluk om echt te kunnen ontsnappen. Nadien was het aan mij om een beslissende kloof bij mekaar te rijden."

Eerlijk gezegd ligt die tijdrit mij niet zo goed

Mas pakte niet enkel de ritzege, hij is ook leider in het algemeen klassement. De vraag is of dat ook nog zo zal zijn na de individuele tijdrit van zaterdag. "Het is een korte, vlakke tijdrit. Eerlijk gezegd ligt die mij niet zo goed, maar ik ben gemotiveerd om te proberen de leiderstrui te behouden."