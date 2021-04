Hilaire Van der Scheuren heeft het gehad met mondmaskers en schermen: "We zitten toch allemaal in dezelfde ploegbubbel?"

Hilaire Van der Scheuren begrijpt niet waarom de coronamaatregelen in de koers op deze manier nodig zijn.

Van der Schueren is niet mals voor de coronamaatregelen in het peloton. “De plaag van deze tijd. Sinds corona is het mondmasker verplicht in de volgwagen. Begrijpelijk, behalve als je via de radio de renners iets in hun oortjes wil zeggen”, vertelt Van der Schueren aan HLN. “Dan dreig je met het mondmasker onverstaanbaar te worden.”

Ook het plastic scherm tussen de chauffeur en de passagierzetel en de achterbank waar de mecanicien zit, is vervelend. “Wat ze vergeten: een sportdirecteur rijdt op zijn spiegels. Door al die schermen wordt dat onmogelijk. Ik begrijp de maatregel niet. We zitten allemaal in dezelfde ploegbubbel. We zitten 's avonds samen aan tafel, maar samen in de volgauto zonder schermen mag niet. Raar.”

Ook het hele verhaal rond de bidons is voor Van der Scheuren fel overdreven, al heeft dat niet met corona te maken. “Vroeger deed je maar wat: wie dorst had, kwam om een bidon. Vandaag is dat het domein van de diëtisten. Voedingswaarde, aantal bidons: alles ligt vast. Gemiddeld kom je op 2 bidons per uur. In een koers van 6 uur, met 7 coureurs: da's meer dan 80 bidons.”