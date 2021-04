Italiaan van Deceuninck-Quick-Step succesvol geopereerd aan zijn knie en is vanaf juli of augustus opnieuw inzetbaar

In de Trofeo Laigueglia kwam Andrea Bagioli zwaar ten val. Daarbij heeft de Italiaan een knieblessure opgelopen. Deceuninck-Quick-Step heeft nu op haar website laten weten dat Bagioli een succesvolle operatie achter de rug heeft.

Het zal echter wel nog een tijdje duren voor Bagioli opnieuw in een wedstrijd te zien zal zijn. Hij zal namelijk pas vanaf juli of augustus opnieuw inzetbaar zijn. Zo zal de 22-jarige Italiaan onder meer de Ronde van Italië missen.

We have an update on @AndreaBagioli, who will be off the bike in the coming weeks: https://t.co/mga7Z7XzGg

Have a speedy and full recovery, Andrea!

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/o0EZWNglLj