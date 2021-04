Lefevere blijft zwaaien met grote contracten: "Concurrentie jaagt mij op"

Evenepoel vijf jaar, Alaphilippe drie jaar. Patrick Lefevere zorgt voor stevige contracten bij Deceuninck-QuickStep.

Moeilijke onderhandelingen waren het alvast niet, zo laat Lefevere uitschijnen. “Ik had inderdaad vanaf het begin het gevoel dat Julian absoluut wilde blijven”, zegt Lefevere aan HBVL. “Maar, zonder altijd op de kap van de makelaars te willen zitten: iedereen weet hoe het werkt. Zo'n makelaar moet ook zijn werk doen en praat dan toch eens met andere ploegen. Of toch doen alsof.”

Alaphilippe tekende voor drie jaar bij en zal zo elf jaar in dienst van Lefevere gereden hebben als dat contract afloopt. “Voldoende om Julian zekerheid te geven en tegelijk gemotiveerd te houden. Bovendien zit hij nu al met de Spelen van 2024 in Parijs in het hoofd. Daar wil hij absoluut bij zijn. Dan is dit een mooie termijn.”

Zware looneisen waren er alvast niet. “Wie zoals Julian al een paar jaar aan de top staat, weet dat hij niet ieder jaar moet afkomen met de vraag of hij meer kan krijgen. Dat is ook nu niet het geval. Julian krijgt een mooi salaris en heel mooie bonussen als hij een topkoers wint. Dan kom je sowieso aan bedragen die niet laag zijn.”

Toch blijft het bijzonder vroeg om contracten te verlengen. “Maar het is de concurrentie die mij opjaagt. Ook al bevalt die trend mij niet. Alleen zijn er bepaalde ploegen die iedereen voorstellen doen. Letterlijk: heel mijn ploeg heeft al een aanbod gekregen. Het lot van een winning team, zeker? De concurrentie wil kennelijk heel graag dat team uit mekaar halen en de beste elementen wegplukken.”