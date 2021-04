Overwinning voor Jasper Philipsen in de Ronde van Turkije, Mark Cavendish moet tevreden zijn met vierde plaats

Jasper Philipsen heeft de zesde etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam gezet. In de vorige drie massasprints werd onze landgenoot telkens geklopt door Mark Cavendish, maar de Brit eindigde vandaag op de vierde plaats.

Na drie keer een tweede plaats in de Ronde van Turkije is het nu wel prijs voor Jasper Philipsen. Onze landgenoot was namelijk de snelste in de zesde etappe van de Turkse rittenwedstrijd. Hij was net iets sneller dan de Duitser André Greipel.

In de vorige drie massasprints werd Jasper Philipsen telkens nipt geklopt door Mark Cavendish, maar vandaag was het net niet voor de Brit. De renner van Deceuninck-Quick-Step moest tevreden zijn met de vierde plaats.