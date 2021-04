VOORBESCHOUWING: ploegmaat van Van Aert is misschien wel voornaamste klant in open strijd in Amstel Gold Race

Zondag is het de Amstel Gold Race. Wout van Aert wil na zijn tweede en derde plek in respectievelijk de Ronde en Brabantse Pijl nog wel eens op het hoogste schavotje staan. De zoektocht naar een opvolger voor Van der Poel kan echter alle kanten uit. Misschien wint wel iemand anders van Jumbo-Visma.

Een belangrijk aspect aan deze editie is de parcourswijziging. Om de koers ondanks corona dit jaar wel te kunnen laten doorgaan, worden er enkel ronden gereden op de lokale omloop in Valkenburg. Enigszins vergelijkbaar met een maatregel die vorig jaar in de Scheldeprijs werd genomen.

Alleen is de Amstel verre van een sprinterskoers. Rondjes draaien in Valkenburg betekent voor de renners ook elke ronde de Cauberg over. Behalve in de laatste ronde. Met ook nog de Geulhemmerberg en de Bemelerberg op het menu zal het dus zwaar genoeg zijn. De Cauberg is wel nog iets langer en ook vooral steiler.

© photonews

Kan het dan nog eens raak zijn voor Wout van Aert? Hij is goed, maar is hij ook top? Winnen lijkt geen evidentie. Jumbo-Visma zal hem achter de hand houden voor een sprint, want ook Primož Roglič gaat van start. Die kan dus naar hartelust aanvallen. De vraag is dan: kan er iemand hem volgen? Want Roglič liet in de Ronde van het Baskenland wel een geweldige indruk.

De Ardennenklassiekers moeten ook Tom Pidcock ligen en die heeft net nog een semi-klassieker geworden. Het Britse toptalent zou zomaar eens kunnen verbazen met een 2 op 2. Er is ook de terugkeer in het peloton van Alaphilippe. Met de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik niet veraf meer verkeert die misschien wel weer in een betere vorm dan in de Ronde.

© photonews

Valverde reed in de Amstel Gold Race al drie keer podium, maar wist er nog niet te winnen. De routinier heeft dit jaar wel al eens kunnen proeven van de smaak van de overwinning. Ook op zijn 40ste schrijf je hem beter niet af. Zondag volgt ook een nieuwe kans voor Fuglsang, die het in 2019 in een duel met Alaphilippe leek uit te maken voor winst, tot Van der Poel aan zijn legendarische remonte begon.

Daarnaast zijn er nog een pak outsiders à la Teuns, Schelling, Clarke, Matthews, Trentin, Van Avermaet, Higuita, Schachmann en Gaudu. Krijgen we opnieuw zo'n spektakel als in 2019. Het zou alvast een aparte editie moeten worden op de plaatselijke omloop.

ONZE STERREN VOOR DE AMSTEL GOLD RACE:

**** Primož Roglič

*** Tom Pidcock - Wout van Aert

** Julian Alaphilippe - Jakob Fuglsang

* Michael Matthews - Maximilian Schachmann - Matteo Trentin - Alejandro Valverde