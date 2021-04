Marc Hirschi wist nog niet dat Van der Poel de Amstel niet rijdt: "Grootste favorieten mannen met een sterke sprint"

Zondag vatten de Ardennenklassiekers aan en dus kunnen we met Marc Hirschi een nieuwe naam 'in de mix' gooien. In de Waalse klassiekers deed de Zwitser het vorig jaar alvast uitstekend, dus waarom ook niet in de Amstel Gold Race?

Omdat die echte topvorm er nog niet is misschien. Of omdat hij nog niet vertrouwd is met wie de concurrentie is. "Ik denk dat het een vrij open wedstrijd zal worden", voorspelt Hirschi op een online persbabbel. "Roglič is zeker één van de kanshebbers, maar de grootste favorieten zijn volgens mij de mannen met een sterke sprint, want het zou daar wel eens op aan kunnen komen. Mannen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel."

Alleen: die laatste is er zondag echt niet bij, hoor. "Ah? Dat wist ik niet." Er moet dus nog wel één en ander doorgesproken worden. Ook al heeft UAE met Hirschi en Trentin wel renners die in de finale verwacht worden. "We hebben de tactiek nog niet besproken, maar het is altijd goed om verschillende opties te hebben en dan te koersen op instinct."

Eendagskoersen liggen me wel

Welke verwachtingen heeft Hirschi zelf eigenlijk? Sinds hij van ploeg ruilde, heeft hij nog nergens een spraakmakend resultaat neergezet. "Ik ben misschien nog niet in topvorm, maar ik denk wel dat er wat mogelijk zal zijn. Eendagskoersen liggen me wel."

Over de ware toedracht achter de overstap van Sunweb naar UAE houdt de 22-jarige renner de lippen overigens stevig op mekaar. Over de gevolgen van de parcourswijziging in de Amstel Gold Race, wilde hij wel wat kwijt. "Ik denk dat het wat gaat zijn zoals de koersen in Canada: alles samen blijft tot de laatste drie ronden. Als iedereen wat vermoeid begint te geraken, dan gaat de koers pas echt van start."