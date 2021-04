Nog een man voor een comeback? Ook hij won drie ritten in de Ronde van Turkije

Mark Cavendish pakte drie ritten op rij in de Ronde van Turkije, maar ook een oude vijand deed dat hem al eens voor.

Het was terugkeren naar 2018 om de laatste zege van Mark Cavendish in de tabellen te vinden. Zijn oude rivaal Mark Kittel, die in 2019 stopte moet koersen, kon er wel om lachen.

“Ik verwijt mijn oude rivaal Mark Cavendish dat ik opnieuw op de hometrainer gesprongen ben”, schrijft Marcel Kittel op Instagram. “Ik zag hem op de tv winnen en ik daagde mezelf uit zoals in de tijd dat ik nog steeds profrenner was. Andere sprinters zien winnen, doet het verlangen branden om hetzelfde te doen! Geweldig en inspirerend om te zien dat hij opnieuw succesvol is na al die tijd. Proficiat!”

Van een comeback is echter geen sprake, of toch? “Neen, die plan ik niet”, klinkt het.