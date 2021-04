Kan Philipsen lastige slotkilometers langs Turkse riviera overleven of krijgen punchers hun kans in Turkije?

In de Ronde van Turkije is het peloton gestart aan de achtste en laatste etappe. Een interessante etappe voor het klassement en de dagoverwinning.

De slotetappe van de Ronde van Turkije brengt de renners van Bodrum naar Kusadasi. Twee bekende, toeristische badsteden. Maar de weg langs de kust is niet altijd even vlak want de renners krijgen nog enkele verraderlijke klimmetjes voorgeschoteld.

Vooral de Mountain Prime zal voor schifting moeten zorgen. Een klim van tweede categorie die slechts 1,6 kilometer lang is maar wel aan een gemiddelde van 8,3%. De top van de beklimming ligt op 15 kilometer van de finish.

Lastige slotkilometers

Maar na die beklimming is het nog niet helemaal vlak voor de renners want er liggen nog twee puisten in de absolute slotkilometers. De laatste puist is 1,6 kilometer aan 4,2% en vanaf de top is het nog 5 kilometer in dalende lijn richting aankomst.

Voor Cavendish en Greipel lijken deze slotkilometers te zwaar te zijn. Jasper Philipsen daarentegen zou weleens mee kunnen zijn, in de Vuelta van vorig jaar won hij ook al eens zo'n lastige aankomst. Met Cimolai heeft Israel Start-Up Nation alleszins en sprinter mee die ook lastige aankomsten aan kan.

The final stage of the #TUR2021, Bodrum - Kuşadası (160.3 kilometers), is underway.

Maar wellicht zal er ook wel wat gebeuren in het algemeen klassement. Leider José Manuel Diaz heeft immers slechts 1 seconde voorsprong op Alpecin-Fenix renner Jay Vine. Sepulveda staat dan weer op 6 seconden. Het zou naïef zijn mocht Diaz denken dat de overwinning al binnen zou zijn.