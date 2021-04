Küng nieuwe leider na lekke band Mas in Valencia: "Liever leiderstrui afgepakt zonder lekke band"

Stefan Küng pakte zaterdag de leiding over van Enric Mas in de Ronde van Valencia. Hij deed dat na een uitstekende tijdrit, maar ook omdat Mas een lekke band kreeg in de slotkilometers.

Küng is een hardrijder pur sang maar heeft zich de voorbije jaren ook al getoond in het Vlaamse voorjaar. Bovendien klom hij in de 3e etappe van de Ronde van Valencia zeer verdienstelijk naar boven en verloor hij slechts 38 seconden op etappewinnaar Enric Mas.

Een tijdrit van 14,3 kilometer moest ervoor zorgen dat het nagelbijtend spannend zou worden tussen Küng en Mas maar een lekke band besliste daar anders over. "Ik ben heel blij dat ik nu leider ben in het klassement", was de eerste reactie van de Zwitser.

Al toont hij zich wel een goede winnaar en beseft hij dat de lekke band van Mas hem een ferme duw in de rug heeft gegeven. "Ik wist dat een eindzege erin zat als ik goede benen had. Ik voelde me goed en liet de benen spreken in de tijdrit. Maar ik had liever de leiderstrui afgepakt zonder zijn lekke band, maar dat hoort bij de sport zeker?", besluit hij.

De renners krijgen zondag nog een vlakke slotetappe voor de kiezen. Zonder valpartijen of lekke banden, zet Küng de Ronde van Valencia op zijn naam.