Roglic kent plaats in ploegtactiek Amstel Gold Race: "Wil mijn kansen opofferen voor Wout"

De Brabantse Pijl was al een voorsmaakje maar in de Amstel Gold Race beginnen de heuvelklassiekers pas echt.

Het is vaak ook de race waar de renners die de kasseiklassiekers beslechtten hun laatste krachten uit hun benen schudden én een peloton vormen met de betere klimmers die zich hebben kunnen voorbereiden in de Ronde van het Baskenland.

Zo'n voorbeeld vinden we terug in de selectie van Jumbo-Visma want Wout van Aert én Primoz Roglic staan aan de start in Nederland. Roglic zal het drieluik Amstel, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik op zich nemen voor hij naar de Tour trekt en Van Aert staat aan de start voor zijn laatste klassieker na een lang voorjaar.

"Parcours Amstel Gold Race niet zwaar genoeg"

Van Aert heeft al heel veel ten dienste van Roglic moeten rijden, vooral tijdens de Ronde van Frankrijk. Roglic wil de rollen omdraaien zondagmiddag."Het parcours is net niet zwaar genoeg, de hellingen mochten gerust langer en steiler zijn. De Cauberg is mooi, maar valt niet te vergelijken een klim in het Baskenland", vertelt de Sloveen aan HLN en HNB tijdens een online persconferentie.

"Daarom ben ik ook bereid om mijn kansen op te offeren voor Wout. Hij heeft een snelle sprint en het zou ideaal zijn dat hij tot diep in de finale zijn krachten kan sparen. Vingegaard en ik moeten meegaan met aanvallen, Wout moet het afmekn in de sprint", luidt de ploegactiek.