Tweede team moet Ronde van Turkije verlaten na positieve coronatest binnen ploeg

Het procontinentale team B&B Hotels p/b KTM zal niet meer deelnemen aan de Ronde van Turkije. De Franse ploeg geeft verstek voor de laatste etappe na een positieve coronatest.

Het is al de tweede ploeg die uit de Ronde van Turkije stapt nadat Rally Cycling vrijdag besloot om de ronde te verlaten na een positieve coronatest. Rally won met de Nederlander Ardiv De Kleijn nog de openingsetappe in Turkije.

De Franse ploeg B&B Hotels maakte niet bekend wie besmet is, wel dat ze uit de wielerwedstrijd stappen. "We wensen alle renners en staffleden die nog wel in de koers zitten veel succes", klinkt het op Twitter.

De ploeg reed met Chevalier, Gautier, Mozzato, Pacher, Reza, Rolland en Schönberger rond in Turkije.