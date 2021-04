Alaphilippe weet wie favoriet is en spreekt respect uit voor nog andere kanshebber: "Roglič zal moeilijk te verslaan zijn"

Na zijn overwinning in de Waalse Pijl is Julian Alaphilippe voor Luik-Bastenaken-Luik plots toch weer een hele grote favoriet. Ten slotte zullen de concurrenten weer grotendeels de zelfden zijn en moet er ook weer bergop het verschil gemaakt worden.

En Alaphilippe had vorig jaar al moeten winnen. Hij had eigenlijk gewonnen, maar begon te vroeg te vieren en zo stak Roglič hem nog voorbij. Alaphilippe werd ook nog als laatste van de kopgroep in de uitslag opgenomen door een uitwijkmanoeuvre waarmee hij Hirschi hinderde. Alaphilippe sprak dit jaar al meermaals zijn wens uit om La Doyenne te winnen. Tijd om de puntjes op de i te zetten dus.

Alaphilippe heeft vertrouwen getankt in de Waalse Pijl. "Ik mag het nu wel niet laten hangen. Luik-Bastenaken-Luik is een andere koers, ook al is de Waalse Pijl wel een goede indicator en zijn het dezelfde renners die weer naar vornen komen. Het is niet hetzelfde aantal kilometers en het is niet hetzelfde parcours. Er zulllen misschien jongens anticiperen op La Redoute. Je kunt die twee koersen niet echt vergelijken."

Qua voorbereiding veranderen de Ardennenklassiekers niet veel, al is Alaphilippe zich wel bewust dat enkele zaken cruciaal zijn. "Het is belangrijk dat je goed recupereert. Er ligt een nieuwe klim in het parcours, het is belangrijk om die te verkennen. Het is een lange koers die veel concentratie vereist en in de finale hangt het af van de benen."

ZELFDE BEKLIMMINGEN STEEDS CRUCIAAL

De lengte van de koers kan doorwegen, maar Alaphilippe is inmiddels zo ervaren dat hij zich daar geen zonder om moet maken. "Ik heb geen lange ritten in de bergen gereden, maar ik voel dat de conditie goed is. Je moet ook geen inspanningen doen die te lang zijn. Het is meestal op La Redoute en Roche-aux-Faucons dat het verschil gemaakt wordt."

Op papier is één man de voornaamste tegenstander. "Luik-Bastenaken-Luik is het grote doel uit het begin van het seizoen. Het is duidelijk dat Roglič vertrekt als de grote favoriet. In de Waalse Pijl ging hij aan van ver, met veel fors. We wisten al dat hij sterk reed in de Ronde van het Baskenland en hij heeft in de laatste koers voor Luik getoond dat hij nog altijd goed is. Hij zal moeilijk te verslaan zijn."

VEEL RESPECT VOOR VALVERDE

Een andere naam die tot de kanshebbers behoort, is Alejandro Valverde. "Toen ik voor de eerste keer op het podium stond in de Waalse Pijl, was hij de winnaar en mijn voorbeeld. Het raakte me dat hij me feliciteerde voor mijn overwinning in de Waalse Pijl. Ik heb een enorm respect voor hem, voor de carrière die hij uitbouwt en het feit dat hij op zijn leeftijd nog altijd strijdt op het hoogste niveau."