"Hopelijk wint hij Giro, anders valt hij van voetstuk": De immense druk van de (wieler)wereld op de jonge schouders van Evenepoel - te veel van het goede?

Niets menselijks is ons vreemd. Ook ons niet. Heel het land en bij uitbreiding de wielerwereld roept nu al storm om Remco Evenepoel. Leggen we hem niet te veel druk op?

Zoals we eerder al aangaven: als Remco Evenepoel fit is, dan kan hij veel. Zoniet alles. En dan mag je hem zelfs voor eindwinst in de Giro d'Italia niet afschrijven (lees het HIER nog eens van naaldje tot draadje na).

Maar: de ploeg schermt hem voorlopig af en mikt vooral op Almeida voor het eindklassement, voor Evenepoel lijkt het vooral in de luwte blijven te gaan worden.

Geen druk?

Hij is geen kopman, hij is eerder een luxehelper of een vrije man. Dat moet rust geven in zijn hoofd, net als het feit dat hij zonder wedstrijdkilometers aan de start komt de druk moet afhouden.

Toch loopt iedereen nu al storm voor de sensatie. Wat hij de voorbije jaren voor zijn val in Lombardije liet zien, heeft dan ook veel monden laten openvallen.

Rest de vraag: vragen we niet al (te) veel van de jongeling? Drie weken op topniveau presteren, geen slechte dag hebben, niet ten onder gaan aan de druk, ...: kan dat?

Evenepoel zelf is koele kikker genoeg om het aan te kunnen, maar toch: het wordt een nieuw soort mediacircus opnieuw. En dus doen we er misschien beter aan om hem rustig te laten groeien? De reacties op de sociale media zijn alvast duidelijk ...

Zo is door de sportmedia in België de druk op Evenepoel al behoorlijk opgevoerd. Voor die jongen te hopen dat hij de Giro wint anders valt hij behoorlijk van zijn voetstuk. — montegrappa (@hennieverw) April 30, 2021

Arrêter de lui mettre la pression, bande d’.... , ...ses adversaires n’en demandent vraiment pas autant..., ...c’est surtout de sérénité dont Remco a besoin ...🧐 — payattentionre (@payattentionre) April 29, 2021

In what place in the GC will Remco Evenepoel finish in the Giro? — Cyclingtalents (@Cyclingtalents1) April 29, 2021

Bernal n’a plus couru depuis Tirreno, 2 mois et on sait tjs pas si son dos est 100% rétabli. Evenepoel n’a plus couru depuis sa chute en Lombardie, 9 mois.Ils sont chelou les bookmakers 😂 https://t.co/E7ankTpOKA — Eau_12 (@JonDerem) April 29, 2021