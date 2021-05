Neilands pechvogel van de dag in Giro: sleutelbeenbreuk na val onderweg richting hotel

Neilands, toe aan zijn derde Ronde van Italië, haspelde de openingstijdrit van zo'n 8 kilometer een minuut langzamer dan Ganna af. Geenenkel probleem voor de Let, die toch niet echt een tijdrijder is.

Onderweg naar het hotel ging het echter fout voor de renner van Israel Start-Up Nation. Neilands kwam ten val en brak zijn sleutelbeen, goed voor de eerste opgave van de Giro van 2021.

Een serieuze streep door de rekening voor de ploeg want Neilands is een van de enige renners bij Israel-Start Up Nation die kopman Dan Martin nog enigszins zou kunnen bijstaan in een lastige etappe.

Unfortunately, we also have bad news🤕



On his way back to the hotel, @Neilands_K crashed and was taken to hospital where a scan confirmed a fracture on his right collarbone. He will need surgery and therefore won’t take the start of stage 2 on Sunday. Speedy recovery, Krists!