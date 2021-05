"Remco kan maar door één iemand meer bedreigd worden voor eindzege in Giro"

Remco Evenepoel greep donderdag net naast de roze leiderstrui in de Giro. Volgens Axel Merckx kan er maar één renner hem nog bedreigen.

Er zijn al heel wat concurrenten aan het sneuvelen in de Giro. De race naar het roze ziet er dan ook goed uit voor Remco Evenepoel.

“Bernal zal de enige zijn die Remco kan bedreigen voor de eindzege in de Giro. Ik zeg het in deze zin en niet omgekeerd. Remco staat voor in het klassement, Remco is de betere tijdrijder. Als Remco volgt, meegaat met Bernal, zit hij in een zetel”, vertelt Axel Merckx aan Het Nieuwsblad.

Enkel de slotweek zou nog serieus roet in het eten kunnen gooien. “In de slotweek komt ook nog het echte hooggebergte. Klimmen boven de 2.000 meter, dan worden er soms gigantische verschillen gemaakt. Daarom is Remco ook weken boven die 2.000 meter gaan trainen. Alleszins, de situatie is voor hem nu gewoon ideaal. Tactisch kan het niet beter.”

2ls Ineos de koers in handen neemt, rijden ze eigenlijk ook voor Evenepoel. “Hij moet gewoon volgen. Bernal is de te kloppen man, maar hij zal Remco er wel moeten afrijden. Want anders is hij gezien in de slottijdrit.”

Nu is het aan Deceuninck-QuickStep hoe ze het zullen aanpakken. “Vraag blijft voor mij wel wat Remco en zijn team gaan doen wanneer hij de roze trui zou pakken. Dan lijkt het me iets moeilijker te worden, al komt wat ik voorspeld heb uit: Almeida is wel degelijk een goede helper voor Remco.”