Dries De Bondt komt knap de top drie van het bergklassement in

De aanvalslust van Dries De Bondt in de Giro heeft stilaan toch zijn rendement, in een nevenklassement dan nog. De Bondt is ferm opgeschoven in het bergklassement naar een mooie derde plaats. Wie weet zit er in die ranking wel een ereplaats in voor de Belgische kampioen.

De bergtrui mee naar huis nemen, dat zit er niet in. Daar is De Bondt te weinig klimmer voor. Dat realiseert hij zelf ook wel. Zo was het besef bij de groterondedebutant ook aanwezig dat hij de twaalfde rit niet ging winnen gezien de aard van het parcours, ondanks mee te zijn in de vlucht van de dag.

Als je dan toch vooraan zit, kun je maar beter wat punten sprokkelen op de hellingen die je wel aankunt. Dat deed De Bondt dan ook. De renner van Alpecin-Fenix was één van de weinige vluchters die ermee bezig was, naast Geoffrey Bouchard, de huidige drager van de blauwe trui.

24 PUNTEN VERZAMELD

In elk geval is De Bondt ferm gestegen in het bergklassement: hij is opgerukt van de 31ste naar de 3de plaats en zit nu aan een totaal van 24 punten. Bouchard is leider met 96 punten, Bernal 2de met 48 punten. Daarmee evenaart De Bondt de beste positie voor een Belg in een klassement in de Giro. In het jongerenklassement staat Remco Evenepoel ook op een 3de plaats. In het puntenklassement komt De Bondt de top tien in.