Egan Bernal verdedigt voorsprong in de koninginnenrit in de Giro: "Belangrijk om goed te recupereren"

Voorlopig is er helemaal niets te doen aan Egan Bernal in deze Giro. Op zowat elk belangrijk moment geeft de Colombiaan de indruk de beste te zijn. Er komt wel weer een zware bergrit aan, de koninginnenrit zeg maar. Komt Bernal die goed door, dan ziet het er nog mooier uit.

De vijftiende rit in de Giro bezorgde Bernal alvast geen kopzorgen. Vluchters die streden om de ritzege was het enige verhaal van de dag. "Het was een vrij rustige etappe. Zij die volle bak reden, zullen wel veel energie verspeeld hebben. Voor de rest van het peloton was het een gemakkelijke dag. Het was een finale met veel wind en regen, maar het was wel oké."

Was Bernal dan ook al iets verder aan het denken, aan andere etappes in de Giro? "Neen, Je bent gewoon gefocust op deze rit." Bij aankomst in Gorizia kon er natuurlijk wel al eens vooruitgeblikt worden op de bergrit naar Cortina d'Ampezzo. "Het zal zeker zwaar worden", beseft de roze trui.

GROTE VERSCHILLEN

"Het wordt belangrijk om goed te recupereren", geeft Bernal aan. "Ik heb een normaal gevoel over die rit. Het zal zwaar zijn, alles is mogelijk." Het klassement kan er weer helemaal anders gaan uitzien. "Er kunnen grote verschillen gemaakt worden."