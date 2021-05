Giro-baas over ingekorte etappe van vandaag: "Goed compromis met de renners kunnen vinden"

In de etappe van vandaag rijden de renners een bergetappe van Sacile naar Cortina d'Ampezzo. De weersomstandigheden gooien echter roet in het eten. De Passo Pordoi en Passo Fedaia werden al om veiligheidsredenen geschrapt, en dat vind Giro-baas, Mauro Vegni, een goeie beslissing.

“De weersomstandigheden op de bergen kunnen nu misschien meevallen, maar dat kan nog volledig omslaan. Op dit moment is er sprake van smeltende sneeuw. De laatste helling en afdaling hebben we wel behouden, want er moet toch nog altijd sprake zijn van een échte rit”

“Twee cols zijn dus al geschrapt, twee afdalingen ook. Nu is er enkel nog risico in de laatste afdaling van de Giau naar Cortina. Dit is een goed compromis. De tijdsopname zal niet gebeuren op de top van de Giau, maar aan de finish. De veiligheid van de renners primeert nog altijd”, aldus Giro-baas Mauro Vegni in een interview met tv-zender RAI.