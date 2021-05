Lefevere na opgave Evenepoel: "Nooit gedacht dat hij Giro zou winnen"

Remco Evenepoel moest na een val in de Giro opgeven in de grote ronde van Italië. Op die manier kon onze landgenoot, na een lange tijd stil te hebben gezeten, de roze trui in Milaan niet veroveren. Maar dat laatste had Patrick Lefevere dan ook niet verwacht.

“Of zijn opgave de juiste keuze was? Hij heeft niet kunnen kiezen. Hij is er letterlijk uitgereden. Het was niet de bedoeling om vroeger naar huis te komen. De val was al spectaculair, maar het ergste was dat Nieve hem nog langs achteren aanreed. Dat was een enorme klap", begon Lefevere in een interview met Sporza.

"Of we teleurgesteld zijn? Die 3 dagen zullen het verschil niet maken. Ik hield rekening met veel en heb ook altijd gezegd dat we met 2 kopmannen daar waren, maar niemand geloofde mij. Ook door die rugnummers, Evenepoel was 91 en Almeida 92, maar de organisatie deelt die uit. Wij niet"

"Ik heb nooit gedacht dat hij de Giro zou winnen, maar op een bepaald moment kwam de trui wel dichtbij. Maar na de Strade-rit en de Zoncolan begon de emmer fysiek en mentaal leeg te lopen. Hij zal wel een paar mentale tikken gekregen hebben, daar moeten we niet flauw over doen”, aldus ploegleider van Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere, na de opgave van Remco Evenepoel.