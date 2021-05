Ook in de tweede etappe van de Criterium du Dauphiné wachten heel wat beklimmingen: een nieuw succes voor Brent Van Moer?

Vandaag staat de tweede etappe in de Criterium du Dauphiné op het programma. Ook in deze rit krijgt het peloton heel wat beklimmingen voorgeschoteld, want er moet maar liefst vijf keer geklommen worden.

Brent Van Moer zorgde zondag voor Belgisch succes in de Criterium du Dauphiné door de overwinning te pakken en zo ook de eerste leider te zijn in de Franse rittenwedstrijd. Vandaag hoopt hij uiteraard zijn leiderstrui te behouden. Toch zal het niet makkelijk worden, want er staat opnieuw een lastige rit op het programma. De renners rijden van Brioude naar Saugues over een parcours van 173 kilometer. Daarin liggen vijf beklimmingen verwerkt: twee van vierde categorie, één van derde categorie, één van tweede categorie en één van eerste categorie.