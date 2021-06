'Ik ben Remco': ouders reden meer dan duizend kilometer om Evenepoel heel even te zien

De comeback van Remco Evenepoel in de Giro is veelbesproken geweest in de wereldpers. Inmiddels weet iedereen hoe het verlopen is: een uitzonderlijk veelbelovend begin, helaas gevolgd door een val en een opgave. Via een documentaire wordt nog eens teruggeblikt op de Giro van Evenepoel.

Op de commerciële zender VTM zal dinsdagavond de docureeks 'Ik ben Remco' te zien zijn: een documentaire waarin een cameraploeg Remco Evenepoel achter de schermen volgt in zijn eerste grote ronde. Zo krijgt de tv-kijker een nog betere inkijk in hoe de rentrée van Evenepoel in het wielerpeloton juist verliep. DAG NA DE ZONCOLAN Eén van de zaken die volgens HLN aan bod komt is het bezoek van zijn ouders in de Giro. Patrick en Agna reden meer dan duizend kilometer naar Grado om Remco slechts heel even te kunnen zien. Grado was de aankomstplaats van de veertiende etappe. Een dag eerder had de rit naar de Zoncolan plaatsgevonden, waarna Evenepoel als nummer 8 in het klassement aan de volgende rit begon. De komst van zijn ouders zal zeker een hart onder de riem geweest zijn voor Remco. Dat en nog vele andere te zaken is dus te zien in deze docu, die door VTM om 20u40 uitgezonden zal worden.