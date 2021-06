Nog in opbouw en toch opnieuw triomf voor Kopecky: "Ik rijd ook wegrit in Tokio, van belang om op de weg goed te zijn"

Opnieuw mocht Lotte Kopecky juichen in een Belgisch Kampioenschap. Nochtans is Tokio hét doel van het jaar, maar dat houdt Kopecky niet tegen om in aanloop naar de Spelen al enkele schitterende overwinningen te boeken. Ze won de laatste drie BK's in het tijdrijden en de laatste twee op de weg.

Eén splijtende versnelling in de finale volstond voor Kopecky om de rest op afstand te zetten in de finale. "Het was alles of niets. Als je zoiets doet, moet je dat met volle overtuiging doen. Ik had iets van: "Volle bak rijden of anders gaat het niet lukken. Go, go, go!""

Op weg naar een nieuwe Belgische titel was Kopecky. Die tricolore om de schouders trekken, dat went nooit. "Ik heb het afgelopen jaar de trui met veel trots gedragen. Ik ben gewoon heel blij dat ik de titel kan verlengen. Dit was één van mijn grote doelen, maar er komt nog heel veel aan."

Op zich had ik wel de benen om goed op de weg te rijden

Ze is ook al bezig met meerdere pistetrainingen. Maakt dit haar triomfen op de BK's nog mooier? "Op zich niet. Er wordt heel veel op de weg getraind. We hebben ook al redelijk veel wegkoersen gereden. Op zich had ik wel de benen om goed op de weg te rijden. Ik rijd ook de wegrit in Tokio, voor mij is het wel van belang om ook op de weg goed te zijn."

En Kopecky is goed. Naast haar progessie de laatste jaren kun je niet kijken. Wat maakt dat ze zo met rasse schreden vooruit is gegaan? "Liefde, hard werken en jezelf pijn doen." Ook opvallend: geen Jolien D'hoore op het BK-podium. "Ik denk dat Jolien een lastige wedstrijd heeft gehad. Als je geen ploegmaats hebt, moet je bijna overal op reageren."