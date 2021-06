Italiaan van Deceuninck-Quick-Step is duidelijk: "Eén etappe in de Tour de France kan heel uw carrière veranderen"

Binnenkort start de Tour de France en bij Deceuninck-Quick-Step maakt de Italiaan Mattia Cattaneo zijn debuut in de Franse wielerwedstrijd. Hij is nog niet nerveus, maar volgens hem zal het nog wel komen.

Mattia Cattaneo reed voorlopig alleen nog maar de Giro en de Vuelta, maar daar komt dit seizoen verandering in. De Italiaan zit namelijk in de selectie van Deceuninck-Quick-Step voor de Tour de France.

Cattaneo kijkt er naar uit. "Ik weet niet wat de Tour zo speciaal maakt. Ik denk dat het alle mensen zijn die naar de wedstrijd komen kijken, de aanwezigheid van de media, de spanning in de wedstrijd. Eén etappe in de Tour kan je carrière veranderen. 200 jongens proberen één overwinning te pakken, het is ongelooflijk speciaal om daar deel van uit te maken. Ik ben nu niet erg nerveus, maar een dag voor de start zal ik zeker een beetje nerveus zijn", aldus Cattaneo op de officiële website van Deceuninck-Quick-Step.