Echtgenote en zoon nemen voor anderhalve maand afscheid van Wout van Aert: "Nog nooit zo moeilijk geweest"

Ook Wout van Aert merkt het nu: het leven als wielrenner combineren met het kersverse ouderschap is niet altijd een evidentie. Van Aert gaat deelnemen aan de Tour en de Spelen en is dus de komende weken weg van huis. Vrouwlief en zoon namen al afscheid van hem.

Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, postte een mooie foto op Instagram van hun gezinnetje, met Wout die zijn zoon Georges in de armen houdt. Dat laatste zal nu even niet meer kunnen. "Voor zes weken afscheid nemen is nog nooit zo moeilijk geweest", schrijft De Bie erbij.

Zowel Sarah als baby Georges moeten wennen aan het feit dat Wout niet meteen meer in de omgeving zal zijn de komende weken. "We gaan allebei ons gelukkig gezinnetje missen. We zien je snel. We zijn trots op jou." Ook het bijhorende hartje kan uiteraard niet ontbreken.