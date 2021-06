Renners gaan dan toch niet staken in de Tour de France, maar vragen wel om speciale regel aan te passen

Er was heel wat commotie na de derde etappe van de Tour de France. Door de talrijke valpartijen op een niet zo veilig parcours, wilden de renners vandaag zelfs staken, maar zo ver komt het niet.

Er werd deze ochtend even gesproken over een staking, maar die komt er uiteindelijk dan toch niet. De renners gaan vandaag dus gewoon van start in de vierde etappe van de Tour de France. Toch willen ze wel het gesprek aangaan met de UCI.

Volgens Sporza willen de renners via de rennersvakbond CPA namelijk een dialoog over de 3-kilometerregel. Gisteren wilden de renners namelijk dat de tijd vroeger al werd stilgezet om zo'n gevaarlijke situaties te vermijden. Hier werd niet op ingegaan.