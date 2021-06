Zeer emotionele Mark Cavendish na overwinning in Tour de France: "Zo veel mensen die niet meer in mij geloofden, maar Deceuninck-Quick-Step wel"

Mark Cavendish heeft het geflikt. De Brit van Deceuninck-Quick-Step heeft namelijk de vierde etappe van de Tour de France op zijn naam gezet. Hij was in de sprint sneller dan Bouhanni en Philipsen.

Na de etappe was Mark Cavendish zeer emotioneel. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Gewoon hier al zijn is speciaal, want ik had niet gedacht dat ik hier ging zijn. Ik ben heel blij voor de ploeg", aldus Cavendish.

Toch was het een stressvolle dag voor de sprinters. Brent Van Moer maakte het niet gemakkelijk voor het peloton. "We waren Ballerini kwijt en het was de hele tijd twijfelen of we de vluchter nog konden pakken. Uiteindelijk haalden we het toch. Er waren zo veel mensen die niet meer in mij geloofden, maar Deceuninck-Quick-Step wel. Ik ben zeer blij", legde de Brit uit.