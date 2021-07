Iljo Keisse maakt balans op na tijdrit: "Wout heeft kleine opdoffer moeten verwerken, Mathieu kan officieel alles"

Met argusogen werd naar Wout van Aert en Mathieu van der Poel gekeken in de tijdrit. Ook Iljo Keisse heeft dat gedaan. Geen Tour voor hem - die ene deelname in 2016 was genoeg. Van op het thuisfront kan hij wel een rake analyse maken.

Keisse was te gast in Villa Sporza en sprak zich onder meer uit over de tijdrit van Van Aert. "Wout van Aert heeft wel een kleine opdoffer moeten verwerken. Ik denk dat hij er net als iedereen meer van had verwacht", zegt Keisse. "De eerste dag leek hij mij ook al niet top te zijn. Als Alaphilippe ging, deed hij heel snel teken naar Roglič dat hij zelf moest reageren. Daarna kwam hij wel opnieuw op kop, maar kreeg hij het gat niet meer dicht."

HOPEN DAT TOUR VAN AERT BETER MAAKT

Wat zegt dat over de vorm van Van Aert? "Hij lijkt mij zeker iets minder dan vorig jaar te zijn." Is dat problematisch met het oog op de Olympische Spelen? "Je weet natuurlijk nooit, hij heeft super veel talent. Misschien doet de Tour hem juist goed en kan hij daarna iets speciaals doen op de Spelen. Laat ons hopen."

In positieve zin viel dan weer de knalprestatie van Mathieu van der Poel op, die tot zijn eigen verbazing zijn gele trui wist te behouden. "Er was nog een heel klein beetje twijfel of hij wel kon tijdrijden, die veegt hij nu ook weg. Hij kan nu officieel alles", zegt Keisse over Van der Poel. ""Er zijn mannen die weken en maanden bezig zijn met die tijdrit en dan heb je Mathieu die blijkbaar geen tijdritfiets heeft thuis."