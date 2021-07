Sprintkeizer Cavendish komt in groene trui nog met bisnummer en wint op plek waar hij al twee keer eerder won

Het sprookje van Mark Cavendish wordt met de dag mooier. Een bisnummer mocht na zijn zege in de vierde rit niet ontbreken, zo vond hij blijkbaar. Cavendish schonk Deceuninck-Quick.Step ook succes in Châtearoux, waar hij al twee keer eerder een Tourrit won.

Een massasprint stond in de sterren geschreven, maar dat verhinderde enkele klinkende namen in het peloton niet om voor een uiterst interessant wedstrijdbegin te zorgen. Een aanval van De Gendt verhoogde meteen de alertheid bij Van Avermaet. Met Rickaert ging nog een derde Belg mee in dit offensief. Ook andere mooie namen voorin als Asgreen, Kragh Andersen, Politt, Skujins en Zimmermann.

Schoon volk dus. Misschien wel teveel schoon volk, want bij Groupama-FDJ en Arkéa-Samsic lieten ze niet begaan. Met De Gendt vooraan weet je immers nooit wat er gebeurt en acht vluchters was toch wel wat teveel van het goede. Met Asgreen was er ook een renner bij die nog goed staat in het klassement. Zeven van de acht werden teruggegrepen.

VAN AVERMAET ZET DOOR

Van Avermaet vertikte om zijn onderneming al te laten eindigen. Eén renner maakte de oversteek: Roger Kluge. Zo had Lotto Soudal toch opnieuw iemand in de kop van de koers. Van Avermaet en Kluge gingen dus met hun tweetjes door, maar moesten zich op geen enkel moment een illusie maken. Ze zongen het ondanks een beperkte voorsprong nog lang uit, namelijk tot 2,5 kilometer van de meet.

Het werd in de sprint een strijd tussen de treintjes van Deceuninck-Quick.Step en Alpecin-Fenix. Merlier ging aan met Philipsen in zijn wiel, maar Cavendish kwam er nog over: zijn 32ste overwinning in de Tour is een feit! Net als in 2008 en 2011 was de huidige groene trui de snelste in Châteauroux. Philipsen werd tweede, Bouhanni derde.