Thibau Nys haalt de top drie in kermiskoers voor profs, Van de Paar schenkt Lotto Soudal de winst

De Tour slorpt alle aandacht op, maar er werd woensdag ook in eigen land gekoerst. Door Thibau Nys onder andere. De tweede editie van Kemmel Koerse vond immers plaats. Dat is een kermiskoers voor profs. Nys was daar goed voor een nipte ereplaats.

Op het lokale circuit legden de deelnemers elf ronden af: zo zouden ze aan een totale afstand van 164 kilometer komen. Er vormde zich een kopgroep met onder andere Gianni Marchand, maar bij het ingaan van de laatste kilometer werden de vluchters gegrepen. Zo werd het alsnog een massasprint in Kemmel Koerse. Thibay Nys liet zich niet onbetuigd en spurtte naar een derde plek. Jarne Van de Paar was het snelst aan de meet: de U23-renner van Lotto Soudal pakte zijn eerste zege van het seizoen. Luca De Meester moest het stellen met een tweede plek. NYS BEVESTIGT NA BALOISE BELGIUM TOUR De dichte ereplaats van Thibau Nys komt overigens niet uit de lucht gevallen. Tijdens de Baloise Belgium Tour toonde Nys zich ook al erg bedrijvig op de weg, met onder meer een toptiennotering in de groepssprint in Scherpenheuvel-Zichem.