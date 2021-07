Tim Merlier of Jasper Philipsen? Jonas Rickaert maakt bekend wie vandaag mag sprinten voor Alpecin-Fenix in de zesde etappe van de Tour de France

Vandaag staat de zesde etappe op het programma in de Tour de France. Er wordt opnieuw een sprint verwacht en dus is het uitkijken wie vandaag de kopman is bij Alpecin-Fenix. Met Tim Merlier en Jasper Philipsen beschikt de Belgische wielerploeg namelijk over twee uitstekende sprinters.

Jonas Rickaert, ploegmaat van Philipsen en Merlier bij Alpecin-Fenix, heeft bij de Sporza-podcast Kopman bekendgemaakt welke kaart de Belgische wielerformatie zal trekken vandaag. Volgens Rickaert zal er vandaag namelijk voor Philipsen gereden worden. "Ons doel was om een rit te winnen en het is al gelukt met van der Poel en Merlier. Nu willen we nog met drie renners een rit winnen en de eerste kans is nu met Jasper Philipsen in de sprint. Het is aan hem om een sprint te winnen, dus het is voor hem vandaag", aldus Rickaert.