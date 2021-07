TOUR DE FRANCE 2021 - RIT 7 VERZON - LE CREUSOT: Lastige finale met vijf klimmetjes

Dag zeven in de Tour de France. Met op het programma: een etappe van Verzon naar Le Creusot.

Vorig jaar werd de zevende etappe van de Tour de France gewonnen door Wout van Aert. Op weg naar Lavaur werd het peloton in verschillende stukken gescheurd. Een uitgedunde groep zou spurten voor de overwinning. Van Aert was te snel voor Boasson Hagen en Bryan Coquard. Voor de Belg van Jumbo-Visma zijn tweede ritzege in de Tour van 2020. Jasper Stuyven eindigde in die rit als vijfde.

Zevende etappe Tour de France nodigt uit tot aanvallen

Of in de Tour de France van 2021 de geletruidrager op de proef gesteld wordt in de zevende etappe, zal moeten blijken. Het kan zijn van wel, maar ook van niet. De finale is elk geval uitdagend genoeg en biedt zeker de mogelijkheid om aan te vallen. De renners krijgen een rit van 249,1 kilometer voorgeschoteld van startplaats Verzon naar aankomstplaats Le Creusot.

Voor de echte klassementsmannen is het wellicht net niet zwaar genoeg om schade aan te richten. Dat was wel het geval in de rit naar Le Creusot in de Tour de France van 1998. Jan Ullrich klauterde toen naar de overwinning en eindigde later tweede in die Tour. Wellicht krijgen we deze keer geen ritwinnaar die later ook strijdt om de 'maillot jaune'.

Dat heeft er dan vooral mee te maken dat de klimmetjes net niet zwaar genoeg zijn. Het aantal beklimmingen ligt wel voldoende hoog. Er staan er vijf op het menu: de Côte de Château-Chinon, de Côte de Glux-en-Glenne, de Côte de la Croix de la Libération. de Signal d'Uchon en de Côte de la Gourloye. De eerste en derde klim zijn beklimmingen van tweede categorie, de tweede en vijfde zijn klimmen van vierde categorie.

Vallei en afdaling na laatste klim

De Signal d'Uchon is de meest steile en ook de langste klim. Er zal 5,7 kilometer geklommen worden aan 5,7%. In de eerste 150 kilometer van de rit gaat het ook af en toe op en af, al stelt dat nog niet veel voor. Nadien volgt de opeenvolging van de klimmetjes. Na de laatste klim is er met een vallei en een afdaling nog een stuk waarin renners kunnen terugkeren. In de slotkilometer loopt het lichtjes omhoog.

Ook benieuwd naar de uitslag van de zevende etappe van de Tour de France? Etappe 8 wordt verreden op 3 juli, de renners maken zich dan op voor een rit van Oyonnax naar Le Grand-Bornand. Lees meer in de voorbeschouwing op de achtste etappe.