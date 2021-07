Jack Haig moet passen voor Olympische Spelen en wordt in Australische selectie vervangen door hardrijder

Een wijziging in de Australische selectie voor de Olympische Spelen. Normaal gezien was Jack Haig van de partij, maar de renner moest opgeven in de Tour de France en daardoor wordt hij vervangen door Luke Durbridge.

Geen Jack Haig op de Olympische Spelen. De Australiër moest opgeven in de Tour de France na een valpartij, maar zijn wonden zijn nog niet voldoende hersteld, waardoor hij niet zal afzakken naar Tokio. Volgens Wielerflits heeft Australië echter al een vervanger klaar voor Jack Haig, want Luke Durbridge zal in zijn plaats deelnemen aan de Olympische Spelen. Zo wordt Durbridge de vierde renner achter Richie Porte, Rohan Dennis en Lucas Hamilton.