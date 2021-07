Kan Nederlandse wielerwedstrijd wel doorgaan dit weekend? Noodweer lijkt roet in het eten te strooien

Dit weekend staat in Nederland de Volta Limburg Classic op het programma, maar het is nog niet duidelijk of de wielerwedstrijd wel kan doorgaan. Door het noodweer staat een deel van het parcours onder water.

Wat met de Volta Limburg Classic? Voorlopig kan daar nog geen antwoord op worden gegeven. De Nederlandse wielerwedstrijd zou normaal gezien dit weekend plaatsvinden, maar door het noodweer is dat allesbehalve zeker. Volgens Sporza zou namelijk 40 tot 50 van het parcours voorlopig onder water liggen. Vrijdagochtend gaat de organisatie een beslissing nemen over de wedstrijd.